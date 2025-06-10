«Хочу ребенка»: Харламов впервые отреагировал на новости о беременности жены Ковальчук

Юморист Гарик Харламов впервые высказался о беременности жены Катерины Ковальчук. В Сети уже несколько месяцев обсуждают, что актриса находится в положении. Однако комик дал понять, что это лишь подозрения фанатов, но не более. Об этом сообщает Voice.

Слухи о беременности Катерины появились из-за того, что она в последнее время стала носить наряды, которые скрывают живот. А на одном из видео в блоге артистки поклонники и вовсе разглядели изменения в фигуре. При этом сама супруга звезды Comedy Club информацию никак не комментировала.

Первое разъяснение ситуации журналисты получили от Гарика. На премии ТЭФИ юморист признался, что на самом деле его жена не беременна. Он признался, что действительно хочет еще раз стать папой, но пока они с Катериной ребенка не ждут.

«Когда все начинают подозревать, я тоже начинаю подозревать. Пока это все только подозрения. Ничего не могу другого сказать. Я, конечно, хочу ребенка. Все узнают, как только это случится. Просто такое платье», - поделился Харламов.

Напомним, что недавно артисты отметили первую годовщину свадьбы. Они не стали устраивать масштабный праздник, а организовали мероприятие лишь для самых близких.

Ранее Катерина Ковальчук раскрыла, когда они с Гариком Харламовым начали встречаться.