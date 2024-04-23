«Хочу публично извиниться»: певица Алсу высказалась о скандале с ее дочерью на шоу «Голос. Дети»

Певица Алсу прокомментировала скандал, произошедший с ее дочерью Микеллой на шоу «Голос. Дети» в 2019 году. В беседе с Натальей Подольской в ее YouTube-шоу «Ваша Наташа» артистка призналась, что действительно просила своих друзей и коллег голосовать за дочь, чтобы она победила.

Младшая дочь певицы Микелла в 2019 году принимала участие в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и вышла в финал проекта, обойдя соперников. Такой результат возмутил телезрителей. В соцсетях тогда посчитали, что победа звездной наследницы куплена. Впоследствии итоги были аннулированы.

Спустя почти пять лет после скандала на проекте Алсу решилась сделать признание. Исполнительница хита «Зимний сон» рассказала, что сделала все, чтобы ее дочь победила в шоу «Голос. Дети». Артистка даже пошла на то, что начала просить своих подписчиков голосовать за Микеллу.

«У меня было 2 миллиона подписчиков, и много звездных друзей и коллег, которых я тоже просила голосовать и призывать. И это сыграло злую шутку», — призналась Алсу.

Через какое-то время певица поняла, что совершила большую ошибку. По признанию Алсу, тот период был для нее очень сложным. Она осознала, что поступила несправедливо по отношению к другим участникам шоу.

«Я ночами не спала, снотворные принимала, успокоительная принимала. Я переоценила себя, свои возможности, свою известность и воспользовалась этим», — поделилась артистка. Алсу принесла свои извинения и участникам проекта, поклонникам и дочери.

«Я хочу публично извиниться, хочу, чтобы люди поняли, это все не было запланировано. Никто этого не ожидал и не хотел скандала. Мы все любим своих детей. Это было несправедливо и было неправильно с моей стороны. Я хочу и перед Микеллой извиниться, и перед всеми», — высказалась певица.

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