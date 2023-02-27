«Хочу попросить прощения»: Павел Прилучный покаялся после громкой ссоры с Агатой Муцениеце

Последний год все внимание общественности приковано к личной жизни актера Павла Прилучного. Он со скандалом разводился со своей бывшей женой Агатой Муцениеце, а потом сыграл свадьбу с молодой коллегой Зепюр Брутян. Экс-супруга продолжает нелестно отзываться о звезде, а недавно подала на него в суд из-за квартиры. Он долгое время не комментировал ситуацию, но не выдержал и сделал заявление.

Прилучный опубликовал в соцсетях пронзительное признание о боли и прощении. Мужчина не стал говорить прямо, кому предназначено послание. Но поклонники подумали, что он говорит об Агате. Она недавно открыто говорила о том, что бывший обрушился на нее с ругательствами.

«Я после того, как бывший использовал в твою сторону нецензурную брань», — делилась Муцениеце.

СМИ пишут, что до первого заседания суда осталось несколько дней. Павел неожиданно для всех опубликовал в соцсетях признание, в котором покаялся. Многие заметили, что артист сделал это в Прощеное воскресенье.

«Я хочу попросить прощения у всех, кому причинил боль и прощаю тех, кто когда-то сделал больно мне. Я благодарен всем сложностям и обидам, всем переживаниям, которые меня привели в то состояние, в котором я нахожусь сейчас. Будьте добрее и умейте прощать!» — поделился знаменитость в личном микроблоге.

Ранее мы писали о том, как Павел Прилучный забрал детей у Агаты Муцениеце после скандала с судом из-за квартиры.