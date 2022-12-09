«Хочу попробовать»: Настя Ивлеева официально заявила о своем желании вернуться к бывшему

Настя Ивлеева и Элджей расстались уже больше года назад. С тех пор не раз появлялись слухи о воссоединении бывших супругов, однако телеведущая всегда все опровергала. По ее словам, фанаты путают хорошие дружеские отношения с любовью. А все совместные выходы и поцелуи с рэпером – ни что иное, как порывы чувств.

На днях Настя случайно раскрыла то, что до сих пор не поменяла фамилию бывшего мужа. Блогер опубликовала сертификат из школы кино, в котором было вписано имя - Узенюк Анастасия Вячеславовна. Поклонники телеведущей тут же стали писать, что Ивлеева до сих пор не может отпустить свои чувства к Элджею, поэтому даже не меняет его фамилию.

Сама Настя редко комментирует свои отношения с экс-супругом. Но сегодня в своем Телеграм-канале она шокировала подписчиков заявлением, что она хочет вернуться к Леше. Свои мысли по этому поводу блогер оформила в известный мем и больше ничего не стала объяснять фанатам.

«Кто я?! - Настя Ивлеева.

Чего я хочу?! - Попробовать возобновить отношения с бывшим!

Как его зовут? - Лёша.

Когда ты этого хочешь?! - Прямо сейчас!

А может не…- Заткнись!»

Поклонников очень заинтриговал новый пост, тем более, что и в другой социальной сети Настя написала нечто-то подобное. «Ох уж эти бывшие», - с этими словами Ивлеева опубликовала сторис.

Отметим, что хоть у поклонников сразу возникли мысли про Элджея, на самом деле Настя не написала, про какого Лешу говорит. А ведь у Ивлеевой есть еще один бывший с таким именем, и он участвует в шоу телеканала «Пятница!» сердце Ивлеевой. Так что, остается только гадать, про какого именно «бывшего Лешу» говорила блогер – Элджея или Алексея Зловедова.

Ранее Настя Ивлеева раскритиковала Юлию Коваль за машину за 6 миллионов рублей.