Ивлеева раскритиковала машину блогерши Юли Коваль за 6 миллионов рублей

Телеведущая Анастасия Ивлеева после долгой разлуки встретилась со своей подругой, блогершей Юлией Коваль, которая приобрела новую машину. Блондинка хотела похвастаться покупкой, но получила буквально плевок в лицо.

Красавицы вышли на связь с поклонниками в соцсетях. Коваль показала свой новенький автомобиль Tesla Model 3. По данным СМИ, его цена может достигать шести миллионов рублей. Но Анастасия неожиданно заявила, что ей совсем не нравится транспорт подруги.

«Салон выглядит, как будто ты только заехал в новую квартиру, там еще нет мебели и висит огромный телек. <…> Просто треш», – честно высказалась теледива.

При этом Ивлеева отметила, что Юля – большая молодец, раз смогла достичь поставленной цели и порадовать себя.

Поклонники надеются, что после таких слов подруги не поругались. Сама же Анастасия является счастливой обладательницей роскошного серого спорткара Lamborghini Aventador стоимостью примерно 20 миллионов рублей!

Недавно Ивлеева случайно раскрыла тайну, что так и не поменяла фамилию Элджея. Звезда опубликовала в социальной сети фотографию сертификата из школы кино, в котором было вписано ее полное имя – Узенюк Анастасия Вячеславовна.