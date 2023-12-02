«Хочу на ручки»: Агата Муцениеце призналась, что готова к новым отношениям

В 2020 году актриса Агата Муцениеце развелась со своим мужем Павлом Прилучным. У пары осталось двое детей, которые сейчас живут с мамой. С тех пор в СМИ не появлялось информации об избранниках звезды. Теперь она призналась, что устала быть одинокой.

В своем новом влоге на YouTube-канале «Честные будни» Агата рассказала, что готова встретить свою вторую половинку. Сейчас она занимается ремонтом, и бытовые проблемы изрядно измотали звезду.

«Иногда все-таки в такие дни мне хочется быть чьей-то женщиной. Почему все на моих плечах? Эти вот стройки, розетки, электрики. Не хочу это все решать! Кто-нибудь, решите это все за меня, пожалуйста. Хочу на ручки. Все!», — сказала она.

Агата отметила, что ей надоело быть сильной и независимой женщиной. Она хочет быть слабой, чтобы за нее решали все ее проблемы. Звезда хочет стать более избирательной в профессиональном плане — тщательнее выбирать роли и участвовать только в тех проектах, которые ей наиболее интересны.

Напомним, ранее актриса побывала у родственников в Латвии вместе с детьми от Павла Прилучного. Недавно она вернулась обратно в Россию.