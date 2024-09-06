«Хочу этому городу покоя»: актер Андрей Ургант проголосовал на выборах губернатора Петербурга

Актер Андрей Ургант принял участие в голосовании на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Он признался, что хочет городу покоя.

Комментарий артиста приводит 78.ru.

Для Урганта голосование – «это традиция». Он сравнил участие в выборах со сдачей экзамена. Вспомнил, что в вузе всегда приходил на экзамены раньше остальных, а некоторые педагоги предлагали ему не тянуть билет и спрашивали «просто так».

Говоря о выборах, Ургант отметил: «Я хочу этому городу покоя, он это заслужил. Я люблю очень Петербург, считаю его своей Родиной, и никогда не прощу врагам то, что они пытались сделать с нашим городом».

Актер добавил, что будет защищать Петербург и славить его.

Ранее Андрей Ургант жаловался на телефонных мошенников. Он признался, что старается их не раздражать.