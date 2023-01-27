«Хочу этого ребенка!»: дочь Любови Успенской заявила, что станет мамой в 2023 году

Единственная дочь Любови Успенской в прошлом году стремительно стала менять свою жизнь. Окончательно примирившись с матерью, Татьяна Плаксина поборола наркотическую зависимость, выбрала для себя карьеру на эстраде и получила сотни поклонников в социальных сетях. Но 33-летняя артистка смотрит дальше, и уже совсем скоро ее можно будет поздравлять с пополнением в семье.

Уже несколько дней в Сети бурно обсуждается то, что Татьяна сделала ЭКО. Певица не раз признавалась, как сильно хочет ребенка, но вот в личной жизни у нее не происходило изменений, поэтому, по слухам, она решилась на искусственное оплодотворение. Плаксина не давала никакого подтверждения, но недавно вдруг заявила – в этом году она точно станет мамой. Именно такое желание артистка загадала на Новый год.

О скором внуке сейчас постоянно думает и Любовь Успенская, которая мечтает стать звездной бабушкой. Певица призналась, что уже сильно хочет увидеть этого ребенка, это сможет сделать ее счастливой.

«Ой, как я хочу этого ребенка! Как я мечтаю о внуке или внучке, — ворвалась. Почему наши звезды уже имеют по несколько детей? Господи, я хочу увидеть это дите, и можно умереть», - заявила Любовь Успенская.

На 2023 год легенда отечественного шансона ставит для себя две главные цели – зажечь эстрадную карьеру дочери и найти ей достойного мужчину. Успенская уверена, кандидатов много, и Татьяна Плаксина не повторит ее ошибок с неудачным браком.

Ранее нейрохирург предупредил, к каким опасным последствиям может привести пристрастие Любови Успенской к подтяжке лица.