«Хочу, чтобы вы прижались к любимым»: разведенная Ани Лорак впервые за долгое время выступила в Витебске

Певица Ани Лорак дала первый за долгое время сольный концерт в Витебске. Исполнительница хита «Зажигай сердце» выступила на XXXIII Международном фестивале искусств «Славянский базар». Об этом сообщает mk.ru.

13 июля Ани Лорак выступила на площадке перед концертным залом «Витебск». Певица произвела фурор на «Славянском базаре» своим необычным ярким образом. Она выбрала облегающий комбинезон телесного цвета, расшитый стразами и камнями разного размера. Как оказалось, наряд был создан специально для артистки белорусским модельером Натальей Ляховец.

«Спасибо, мои любимые! Я хочу, чтобы вы очень нежно прижались к своим любимым, если вы сегодня с ними», — обратилась Ани Лорак к публике.

Концерт певицы состоялся, несмотря на дождь и грозу, и прошел с аншлагом. Ани Лорак исполнила самые популярные хиты вместе со зрителями. На выступлении знаменитости был замечен и ее возлюбленный, инструктор по йоге Исаак Виджраку. Он периодически выходил из-за кулис и снимал артистку на сцене.

Накануне в Витебске состоялось торжественное закрытие XXXIII Международного фестиваля искусств «Славянский базар». В концерте приняли участие Любовь Успенская, Виктория Алешко, Ярослав Сумишевский, Марьям Мерабова, Роза Рымбаева, Зара, Ани Лорак, Тео, Ольга Рыжикова, группа DoReDos (Молдова), Томас Н’ Эвергрин (Дания) и другие.

Напомним, «Славянский базар» — ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. В программе представлены разные жанры музыки, театра, кино, изобразительного искусства и народные ремесла. Это один из крупнейших фестивалей в Восточной Европе. В 2024 году «Славянской базар» проходит с 9 по 15 июля.

Ранее мы писали о том, что певец Григорий Лепс, недавно объявивший о своей 18-летней невесте, обнимал на сцене коллегу Ани Лорак. Артисты вместе исполнили хит «Зеркала» на фестивале «Славянский базар в Витебске».