«Хочу, чтобы все перестали лить яд»: Агата Муцениеце обратилась к Павлу Прилучному после суда за детей

Накануне актриса Агата Муцениеце заявила, что после суда за детей ей удалось добиться того, чтобы сын жил с ней. Звезда сериала «Закрытая школа» снова вышла на связь в соцсети и публично обратилась к экс-супругу Павлу Прилучному.

Недавно Агата Муцениеце добилась увеличения алиментов на содержание их несовершеннолетних детей. Согласно решению суда, теперь Павел Прилучный должен выплачивать бывшей жене по 1 млн рублей в месяц на 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. В ответ актер подал иск на определение места жительства детей.

18 августа состоялось заседание, по результатам которого суд встал на сторону актрисы. Теперь Тимофей будет жить с мамой. Агата Муцениеце вышла на связь в личном блоге и призналась, что счастлива. Позднее артистка записала видео, в котором публично обратилась к экс-супругу, призвав его к завершению разборок и миру.

«Наверное, поэтому я записываю видео, чтобы все просто знали, что я хочу мира. Чтобы все перестали лить яд, что-то доказывать, что-то отсуживать, просто выполняли свои обязанности, следовали закону и жили дружно, и чтобы Тиму перестали дергать и рвать его на части. Это сейчас мое единственное желание», — заявила Агата Муцениеце.

Звезда «Закрытой школы» выразила надежду, что актер сам привезет сына домой, поскольку «ему лучше вернуться к своей привычной хорошей жизни».

«Я очень надеюсь на благочестивость второй стороны, на какую-то честность и человечность. Я надеюсь, что Тиму просто привезут домой, потому что так решил суд и так сейчас будет лучше», — высказалась актриса.

При этом Агата Муцениеце отметила, что Тимофея уже успели настроить против матери. Однако знаменитость выразила надежду на то, что они с бывшим мужем в дальнейшем смогут «решать все только мирным путем».

Ранее сообщалось о том, что Павел Прилучный объяснил высказался о судах с Агатой Муцениеце и раскрыл, заберет ли к себе дочь.