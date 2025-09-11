«Хочу, чтобы ты всегда улыбалась»: актер Александр Петров обратился к супруге по особому случаю

Российский актер Александр Петров поздравил свою супругу с годовщиной свадьбы. Артист узаконил отношения с Викторией 10 сентября 2023 года. Он обратился к избраннице в своем личном блоге.

В новом посте в соцсети Петров опубликовал совместные романтические фотографии. На некоторых кадрах видно, как пара украсила свое жилище шариками к празднику, а также какой на годовщине будет торт.

Александр признался, что последние два годы были лучшими в его жизни. По словам актера, рядом с супругой он наконец обрел внутреннее спокойствие.

«Я просто хочу, чтобы ты всегда улыбалась, бесконечно со мной целовалась. Мне всегда тебя будет мало, я хочу, чтобы только красивое тебе обо мне вспоминалось», — написал звезда «Полицейского с рублевки».

Трогательное обращение актера к супруге и матери своего ребенка вызвало умиление у поклонников. Подписчики желают паре счастья и благополучия, многие отмечают, насколько искренне актер любит свою жену.

