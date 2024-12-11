«Хочу, чтобы мы снова начали дружить»: Таисия Повалий планирует помирить Россию и Украину

После начала спецоперации на Украине исполнительница Таисия Повалий перевезла маму из Киева в Москву. Сын певицы не захотел переезжать в Россию и отказался от звездной родительницы. В последнем интервью 60-летняя артистка призналась, что готовит масштабный русско-украинский проект.

С первых дней конфликта Таисия заняла сторону России несмотря на то, что исполнительница родом с Украины. Повалий не скрывает: ее миссия — помирить два народа, поэтому она собирается сделать альбом на двух языках.

«Я хочу выпустить альбом на русском и украинском языках. Это будет российско-украинский альбом», — призналась она в разговоре с Popcake.

Артистка сожалеет, что ее родственники остались в Киеве. В мечтах певицы вновь сесть с ними за одним столом и петь песни.

«Я хочу, чтобы мы снова стали дружить», — добавила Таисия.

Первым мужем Таисии был музыкант-клавишник Владимир Повалий. С ним артистка прожила 11 лет. Вторым супругом звезды стал продюсер Игорь Лихута, которому она родила сына Дениса. В 2019 году Повалий стала бабушкой внука Демьяна.

Ранее украинский суд вынес решении о конфискации имущества и песен артистки Таисии Повалий.