«Хочу, чтобы муж меня забрал»: ставшая мамой в третий раз Анна Хилькевич сообщила о выписке из роддома

Недавно 37-летняя Анна Хилькевич в третий раз стала мамой — у актрисы и ее мужа, бизнесмена Артура Волкова, родилась дочь. Теперь звезда сериала «Универ» своем Telegram-канале сообщила о выписке из роддома.

17 сентября у Анны Хилькевич родилась третья дочь. Актриса уже поделилась первыми кадрами с ребенком, но пока не раскрыла имя малышки. Артистка вышла на связь с подписчиками в личном блоге и сообщила, что уже готова к выписке из роддома. По словам знаменитости, она решила не устраивать из этого события праздник, а сразу отправиться домой с близкими.

«Мы сегодня домой. Я решила, что не хочу праздничной выписки, хочу просто, чтобы меня муж забрал, и мы поехали домой к дочкам. Мама, конечно, будет тоже там нас ждать», — рассказала Анна Хилькевич.

Звезда «Универа» объяснила свое решение тем, что после первых двух родов очень уставала во время выписки.

«Может, этим решением я расстрою членов семьи, но я помню, что после тех двух выписок с Арианной и Машей я была очень уставшая. А как говорит моя многодетная знакомая: „Мы, многодетные мамочки, должны выбирать себя“. Не знаю, как у нее это получается, но звучит дальновидно», — отметила актриса.

Напомним, Анна Хилькевич с 2015 года состоит в браке с бизнесменом Артуром Волковым. У супругов две дочери — 8-летняя Арианна и 6-летняя Анна-Мария. В апреле этого года артистка объявила о третьей беременности, а в сентябре стала мамой в третий раз.

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