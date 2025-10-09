«Хочу, чтобы кто-нибудь подарил колечко, колье, частный самолет или остров»: певица Слава ищет богатого возлюбленного

Певица Слава рассказала о поиске богатого возлюбленного. Исполнительница хита «Одиночество» позавидовала подруге Анне Семенович, которой подарили дорогое кольцо, и теперь хочет, чтобы ей преподнесли в качестве сюрприза остров или даже город.

В личном блоге Слава опубликовала грустное видео, в котором сообщила, что мечтает о роскошных подарках. По мнению артистки, у нее небольшие запросы, зато огромные и любящие глаза.

«Я тоже хочу, чтобы мне кто-нибудь подарил колечко, колье, частный самолет или остров. Ну хотя бы город. Я бы назвала его «Анастасийск». Ах, где мой мужчина», - поделилась Слава в ролике, а также добавила, что уже ждет своего «любимого».

Напомним, что недавно у певицы случился нервный срыв. Она вышла на связь в слезах и заявила о предательстве близких людей. Многие поклонники решили, что на состояние Славы повлияла критика телеведущего Сергея Соседова, но она дала понять, что это не при чем.

Ранее певица Слава решила продать квартиру в элитном ЖК после конфликта с близкими людьми.