«Хочу, чтобы благодарили моих детей»: Эдгард Запашный рассказал, зачем привел сына и дочерей в цирк

Эдгард Запашный рассказал, что наказывает детей не пуская их в цирк. Об этом сообщает aif.ru.

Дрессировщик Эдгард Запашный воспитывает троих детей: дочерей Стефанию и Глорию и сына Даниэля. Все они уже приобщены к цирковой семье — периодически дети выступают в шоу брата Эдгарда.

По словам Запашного, он не хотел, чтобы его дети получали все только благодаря родителям.

«А что вызывает уважение? Труд. Когда оставил след в своей профессии. Когда ты не просто копал отсюда и до обеда. А сделал то, что запомнилось. И для этого надо много работать», — заявил он.

Дрессировщик уверен, что после того, как его отпрыски вырастут, они будут благодарны отцу.

«Хочу, чтобы те люди, которых уважаю я или уважает общество, благодарили также моих детей за их искусство. Хочу, чтобы мои дети были уверены, что к ним на похороны пришли не потому, что нужно, а потому, что захотели прийти, что они вызывали уважение, что людям стало грустно без них», — рассказал он.

Запашный добавил, что самым страшным наказанием для детей стало то, что он может не пустить их в цирк.

«Судя по тому, что я их уже могу наказывать тем, что не пускаю в цирк, они полюбили это место. Так что одну задачу я уже выполнил», — объяснил он.

