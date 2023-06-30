«Хочу быть многодетной мамой»: Регина Тодоренко объяснила сильное желание родить девочку

Актриса и мать двоих детей Регина Тодоренко рассказала о попытках забеременеть. Ее мечта – родить девочку.

Детали семейной жизни Тодоренко выяснил сайт mk.ru.

«Я хочу быть многодетной мамой, мы работаем над этим», - заявила актриса и объяснила желание родить дочь.

«Я и Влад очень хотим девочку, потому что это здорово побыть родителями ребенка женского пола», - считает она.

Тодоренко назвала это «чем-то уникальным», поскольку пока в семье растут двое мальчиков. В этой связи требуются жесткая дисциплина и организация.

«А с девочкой как будто другая энергия в доме появляется», - размышляет знаменитость, не раскрывая, беременна ли она или нет.

Тодоренко признается, что часто ведет себя с детьми слишком мягко. Поэтому сыновья буквально «садятся на шею».

Говоря о своем муже певце Владе Топалове, актриса заявила, что «он очень включенный отец». Тодоренко гордится супругом и хвалит его за небезразличное отношение к детям. Топалов много занимается с сыновьями, читает литературу по их воспитанию. В семье не работает принцип, что дети вырастут сами.

Ранее Тодоренко рассказывала о проблемах со здоровьем накануне 33-летия.