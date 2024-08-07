«Хочу быть готовой к неожиданностям»: беременная в четвертый раз Мария Погребняк ответила на критику

Совсем скоро блогер Мария Погребняк скоро станет мамой в четвертый раз — она ждет ребенка от своего возлюбленного, бизнесмена Игоря Головинского. Бизнесвумен находится на 34-й неделе беременности и часто делится с подписчиками в личном блоге переживаниями и состоянием, связанными с «интересным» положением, за что некоторые стали ее критиковать. Знаменитость ответила недоброжелателям в своем Telegram-канале.

По словам блогера, ее начали упрекать в том, что она «истерично удивляется» «болям и ощущениям во время беременности». Пользователи Сети заявляли, что ей «пора бы уже привыкнуть и не паниковать». Мария Погребняк заявила, что несмотря на то, что она будет рожать в четвертый раз, это не значит, что ее «не может ничто беспокоить».

«Уже прошло 13 лет с моих последних родов, многое стерлось из моей памяти. А главное, многое из того, что я сейчас ощущаю, я испытываю впервые. У меня во все беременности были совершенно разные эмоции, мой организм вел себя по-другому», — поделилась бизнесвумен.

Мария Погребняк отметила, что старается внимательно относиться к своему состоянию и думает о здоровье будущего ребенка. Блогер попросила не осуждать ее и отнестись к ней с пониманием.

«Я знаю, что беременность — это не всегда радуга и единороги, и я хочу быть готовой к любым неожиданностям, но каждый раз, когда я беременею, я надеюсь на лучшее. Поэтому не осуждайте меня, если я иногда волнуюсь или паникую. Я просто стараюсь быть ответственной по отношению к своему здоровью и здоровью будущего малыша», — объяснила Мария Погребняк.

В заключение знаменитость поблагодарила подписчиков за поддержку и понимание.

Напомним, в мае Мария Погребняк заявила, что выходит замуж за бизнесмена Игоря Головинского, а недавно сообщила о беременности. У блогера уже есть трое сыновей от брака с футболистом Павлом Погребняком: 17-летний Артем, 15-летний Павел и 12-летний Алексей.

Ранее мы писали о том, что Мария Погребняк показала редкое фото с женихом, от которого ждет ребенка.