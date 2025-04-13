«Хочется запустить гантелей в телевизор!»: актер Валерий Баринов раскритиковал современный кинематограф

Актер Валерий Баринов резко высказался о современных российских фильмах. В интервью aif.ru звезда сериалов «Петербургские тайны» и «Кадетство» заявил, что сейчас кинематограф «решил лечь под толпу».

По мнению артиста, в последнее время кино в России превратилось в «индустрию». При этом Валерий Баринов обратил внимание на то, что истинный художник должен отражать в творчестве свое мироощущение. Актер отметил: «Если тебя Бог не обидел талантом, то ты покажешь это талантливо».

«Я смотрю его и понимаю, что кино у нас стало индустрией. Кинематограф решил лечь под толпу, забыв, что главный инструмент художника — он сам: его миропонимание, душа, ощущение боли и сострадания. Вот если эти все компоненты сходятся, тогда и появляется человек, о котором мы говорим как о властителе дум», — заявил Валерий Баринов.

Звезда «Кадетства» также раскритиковал нынешние фильмы про войну, в которых, по его мнению, не учитываются многие важные детали.

«Я смотрю фильмы в последнее время про войну, как люди гимнастерки носят. Ну, честное слово, хочется запустить гантелей в телевизор!» — возмутился артист.

Ранее сообщалось о том, что звезда сериала «Спецназ» Александр Балуев резко высказался о современном кино в России. По мнению актера, в последнее время зрители видят на экранах не качественные фильмы, а «инопланетянскую чушь».