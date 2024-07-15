«Хочется вернуться к своей уникальности»: певица Нюша рассказала о жизни после развода

Певица Нюша посетила фестиваль VK Fest 2024 в Москве и поделилась откровениями о своей личной жизни после громкого развода с бизнесменом Игорем Сивовым. В беседе с Пятым каналом артистка заявила, что старается стать лучшей версией себя.

Исполнительница хита «Выше» считает, что важно стремиться к самосовершенствованию. Нюша отметила, что при внутренних изменениях происходят и изменения во внешности.

«Я вообще считаю, что здорово, когда мы как-то ухаживаем за собой, стремимся к лучшей версии себя. Это касается и внутреннего мира, и, безусловно, это внешность, потому что, как только что-то меняется внутри, хочется, чтобы внешне это тоже как-то проявилось», — заявила певица.

Нюша призналась, что выступает за «естественные» перемены в жизни. По мнению знаменитости, важно работать над своими достоинствами, при этом не меняясь кардинально.

«Есть те моменты, которые я в себе меняю, потому что думаю, что в какой-то эмоциональный фрагмент моей жизни я чуть-чуть с чем-то переборщила, и потом хочется вернуться к своей „изюминке“ и уникальности. Я думаю, что это важно — подчеркивать и улучшать свои достоинства, не меняясь до полностью, до неузнаваемости», — подчеркнула Нюша.

Напомним, в конце мая артистка подала на развод с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Нюша рассказывала, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. По словам знаменитости, между ней и экс-супругом «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее сообщалось о том, что Нюша раскрыла секрет своего преображения.