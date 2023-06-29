«Хочется уже бежать»: Роман Костомаров на новом видео показал отсутствующие части рук

В последнее время фигурист Роман Костомаров, который уже почти полгода находится в больнице «Коммунарка», стал все чаще выходить на связь с поклонниками. Сначала он опубликовал фото в худи с надписью: «Без комментариев», а после выставил первое видео, где продемонстрировал процесс реабилитации. Так фанаты узнали, как выглядят после ампутации ноги спортсмена, а теперь благодаря новому ролику стало известно, что на самом деле стало с его руками.

В личном блоге Роман разместил очередные кадры, на которых показал свою разминку. Если в прошлый раз он занимался на тренажере, то теперь делал различные упражнения: махи ногами, хождение по лестнице. При этом кисти Костомарова были перебинтованы, но даже так можно было заметить, что правая отсутствует полностью, а левая – частично.