14:53, 08 февраля 2023
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39-летняя Ксения Бородина планирует стать мамой в третий раз
Фото: Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
6 февраля Ольга Орлова вновь стала мамой. Поздравить близкую подругу и навестить ее в роддоме поспешила Ксения Бородина. Телеведущая уже воспитывает двух прекрасных дочерей, но, увидев новорожденного ребенка, она не сдержалась и сделала внезапное заявление.
В личном блоге Ксения поделилась фотографией малышки и немногословно ее подписала: «Тоже хочу». Видимо, 39-летняя знаменитость уже давно думает о третьем наследнике, но пока еще не встретила того самого мужчину, с которым можно это осуществить.
Ранее недавно родившая Ольга Орлова вышла на связь и сообщила тревожные новости. Что именно напугало поклонников звезды — читайте в этой статье.
Источник фото:Из профиля Instagram* Бородиной (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник: социальные сети
Автор:Лия НовостнаяТеги: