39-летняя Ксения Бородина планирует стать мамой в третий раз

6 февраля Ольга Орлова вновь стала мамой. Поздравить близкую подругу и навестить ее в роддоме поспешила Ксения Бородина. Телеведущая уже воспитывает двух прекрасных дочерей, но, увидев новорожденного ребенка, она не сдержалась и сделала внезапное заявление.

В личном блоге Ксения поделилась фотографией малышки и немногословно ее подписала: «Тоже хочу». Видимо, 39-летняя знаменитость уже давно думает о третьем наследнике, но пока еще не встретила того самого мужчину, с которым можно это осуществить.

Ранее недавно родившая Ольга Орлова вышла на связь и сообщила тревожные новости. Что именно напугало поклонников звезды — читайте в этой статье.