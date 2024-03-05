«Хочется сказать нецензурное слово»: жена Петросяна пожаловалась на проблемы со здоровьем у ребенка
© Starface.ru
Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о болезни сына Вагана. Она сообщила, что у мальчика пятая простуда за зиму, у ребенка заболело ухо.
Об этом пишет сайт «7Дней.ru».
Брухунова поделилась, что день начался «задорно», назвав случившееся «трешем».
«Началось все с того, что у Вагана заболело ухо… Это пятая простуда за зиму. Хочется сказать нецензурное слово, но я промолчу», - сказала супруга Петросяна.
Несмотря на то, что проблемы выбивают Татьяну из колеи, она обратилась со словами поддержки к таким же мамам и призвала «держаться».
«Надеюсь, скоро будет полегче», - заявила Брухунова.
Некоторое время назад проблемы со здоровьем произошли у супруга Татьяны. Петросян поскользнулся и упал, получил перелом предплечья. Брухунова в этот момент находилась в Китае. Она вернулась к мужу через неделю.