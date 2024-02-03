«Хочется прижаться к малышу»: Елизавета Арзамасова надеется стать достойной мамой

В 2021 году актриса Елизавета Арзамасова подарила своему мужу Илье Авербуху сына Льва. Звезда «Папиных дочек» недолго была в декрете — она старается совмещать материнство с построением карьеры, но это ей не всегда удается.

28-летняя актриса опубликовала в своем Telegram-канале новые трогательные фото своего подросшего сына. Арзамасова призналась: ей крайне трудно уходить на работу.

«Хочется прижаться к малышу и так и сидеть с ним рядышком в обнимочку, и никуда не идти. Посмотрит он на тебя таким вот взглядом, ты растворишься…», — написала она.

В те часы, когда Елизавета не на работе, она старается максимально научить ребенка новому, «зацеловать» впрок.

Но работа и любая деятельность теперь открыли новые смыслы для актрисы. Она старается для сына, чтобы он знал, что его родители трудолюбивые, создающие.

«Главное, найти правильный баланс между работой и домом. Учусь. Пока учусь. Надеюсь стать достойной мамой», — пояснила Арзамасова.

Свадьба Ильи Авербуха и Елизаветы Арзамасовой состоялась в 2020 году. Это стало неожиданностью для многих их фанатов, так как пара предпочитала скрывать отношения. Тем не менее, после бракосочетания актриса стала все чаще откровенно разговаривать о семье. Сейчас в ее блоге можно увидеть фото и с мужем, и с маленьким сыном Львом.