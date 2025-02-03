«Хочется нравиться себе в зеркале»: пообещавшая исчезнуть из соцсетей Ольга Бузова вернулась с новым заявлением

Поющая телеведущая Ольга Бузова в одиночестве отправилась отдыхать за границу. Она планировала на некоторое время исчезнуть из соцсетей и посвятить время себе, однако вскоре вышла на связь в личном блоге и поделилась кадрами из отпуска.

Артистка опубликовала короткое видео, на котором предстала в длинном платье-комбинации и в соломенной шляпе голубого оттенка. Образ 39-летняя Ольга дополнила солнечными очками в тонкой оправе и ювелирными украшениями.

«Как приятно наряжаться для себя, просто потому, что ты девочка, и хочется нравиться себе в зеркале. Давно я такого не испытывала, приятное ощущение. Как красиво наблюдать за тем, как садиться солнце. Как вкусно ужинать, когда ты никуда не спешишь. Как это прекрасно — находиться наедине с собой…» — разоткровенничалась Бузова с подписчиками.

Кроме того, она поделилась серией снимков с прогулки на яхте, а также фотографиями с ужина.

При этом исполнительница хита «Мало половин» не раскрывает, в какой стране отдыхает.

Ранее Ольга Бузова внезапно объявила, что временно исчезнет из соцсетей, так как «почувствовала большую нехватку в чтении и времени исключительно для себя». Артистка призналась, что просто купила билет в один конец, собрала чемодан и села в самолет без планов и стратегий.