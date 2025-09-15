«Хочется хоть шепотом, хоть хрипотцой»: ушедшая со сцены Алла Пугачева запела впервые за много лет

Ушедшая со сцены Алла Пугачева запела впервые за много лет. В интервью Екатерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) на YouTube артистка продемонстрировала свои вокальные способности и призналась, что по-прежнему хочет петь.

Исполнительница хита «Миллион алых роз» дала первое за несколько лет интервью, в котором откровенно высказалась об эмиграции, личной жизни и карьере. Алла Пугачева объявила о завершении гастрольной деятельности еще в 2009 году, но, как оказалось, она все еще мечтает снова петь. Во время прогулки по пляжу в Юрмале в рамках беседы артистка по просьбе одного из отдыхающих исполнила песню «Ой, мороз, мороз». Впервые за много лет поклонники певицы услышали вживую ее голос.

Услышав живое исполнение Аллы Пугачевой, мужчина принялся подпевать, а та отметила: «Вот русский человек!»

По словам знаменитости, спустя много лет после завершения карьеры ей по-прежнему хочется петь. Однако 76-летняя Алла Пугачева призналась: сейчас она не желает показывать свой голос, поскольку устала от него. Артистка раскрыла: она мечтает исполнить композицию в новом для себя стиле.

«Я еще хочу какие-нибудь краски. Хоть шепотом, хоть хрипотцой. Есть идейки. Хочется спеть так, чтобы не узнали», — поделилась Алла Пугачева.

Ранее музыкальный критик Гуру Кен объяснил, почему Алла Пугачева выпускает новые песни: «Она подает нам сигналы, хочет вернуться».