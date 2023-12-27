«Хочется, чтобы сериал закончился»: Анна Пересильд неожиданно отреагировала на возможность продолжения «Слова пацана»

Юная актриса Анна Пересильд, ставшая известной после роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявила, что хотела бы завершить проект на первом сезоне. По ее мнению, дальше его развивать не стоит.

После оглушительного успеха многосерийной кинокартины режиссера Жоры Крыжовникова о казанских группировках все заговорили о возможном продолжении, ведь, когда что-то становится настолько успешным, это не хотят отпускать. Сценарист сериала в интервью делился, что изначально планировались 3 сезона, да и переснимали 8 эпизод, чтобы добавить «крючков» к возможному продлению проекта.

Впрочем, не все оптимистично настроены в плане новых глав «Слова пацана». Например, Анна Пересильд считает, что одного сезона вполне достаточно.

«Хочется, чтобы сериал закончился на первом сезоне, чтобы осталась вечная загадка», - поделилась своим мнением актриса. Ее слова цитирует StarHit.

Высказался на этот счет и другой член каста Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму. Он отметил, что иногда даже сами авторы не знают, будет ли продолжение или нет. В любом случае фанатам придется смириться с паузой.

Ранее портал «Страсти» разобрал феномен сериала «Слово пацана» с критиками, поклонниками и психологом.