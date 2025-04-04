«Идем на огромные риски»: озвучена многомиллионная сумма, необходимая для спасения Техника

Экс-супруга Паши Техника сообщила, что на его спасение нужно более 12 млн рублей. Ева Карицкая рассказала о состоянии артиста в Telegram-канале.

Паша Техник находится в больнице Таиланда. Близкие не отрицают, что состояние рэпера тяжелое: у него поражены легкие почти на 100%. По словам Евы, лечение в госпитале не дает результатов, Технику необходима транспортировка в другое заведение, а также 5 млн бат (более 12 млн рублей) на его спасение.

Однако, судя по всему, 12 млн — лишь первоначальный взнос. Общая сумма лечение может составить 24 млн.

«Мы сейчас идем на огромные риски. Очень огромные, но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться в госпитале, где ему ничего и ничем не помогают», — пожаловалась Ева.

Также в личном блоге Ева показала официальный документ о транспортировке артиста.

Ранее экс-супруга Паши Техника сообщила, что в палату рэпера привели священника. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что рэпер Паша Техник предсказал дату своей госпитализации на шоу.