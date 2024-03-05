«Хочет усидеть на двух стульях»: Кристина Орбакайте попала в западню из-за Аллы Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певица Кристина Орбакайте «попала в западню» из-за матери Алла Пугачевой. По его мнению, артистка не может отречься от родительницы, но при этом не хочет лишиться работы в России, поэтому вынуждена пытаться усидеть на двух стульях.

В 2024 году Орбакайте вернулась в Москву с концертами, которые вызвали немало обсуждений в Сети. Многие недоумевали, почему ее выступления не отменили, ведь она уже давно большую часть времени живет в США и при этом не обозначает свою гражданскую позицию. Критик Соседов же считает, что оснований не проводить шоу Кристины в стране нет. Билеты на нее покупают, да и в принципе она «ничем и никому не насолила».

Однако вокалистку продолжают активно критиковать, а все из-за поступков и высказываний матери. Сергей Соседов отметил, что Пугачева сильно подставила дочь, ведь теперь Кристина не может спокойно работать. И при этом она не может отречься от матери.

«Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остается делать? <…> Какой бы мать ни была, отрекаться от нее категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню», - заявил критик в беседе с NEWS.ru.

Ранее продюсер Дмитрий Ашуров рассказал, как Кристине Орбакайте удалось собрать полный зал в Санкт-Петербурге.