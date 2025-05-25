Хочет расположить могилы родителей рядом: Филипп Киркоров готовится перевезти прах матери в Москву

Певец Филипп Киркоров хочет, чтобы его покойные родители лежали рядом. Для этого исполнитель намерен перевезти прах матери в Москву, где похоронен Бедрос Киркоров.

Звезда отечественной сцены рассказал об этом в беседе с репортерами передачи «Однажды…» на НТВ. По словам певца, в настоящий момент он занимается бумагами, чтобы урегулировать ситуацию с перезахоронением.

«Занимаюсь документами, бумагами, потому что хотел бы, чтобы мама была с папой», — заявил Филипп.

Мама Киркорова ушла из жизни, когда артисту было 27 лет. А в возрасте 92 лет скончался его отец Бедрос. Он умер 18 марта в этом году.

Ранее Киркоров рассказал, о чем перед кончиной его просил отец. По словам артиста, Бедрос хотел, чтобы он не отменял концерты.