«Хочет полностью исчезнуть из социальной жизни»: Самойлова назвала причину бойкота старшей дочери

Блогер Оксана Самойлова объяснила, почему ее старшая дочь Ариела решила уйти из социальных сетей и отказалась сниматься для блогов родителей. Жена рэпера Джигана допустила, что произошло это из-за хейта.

По словам Оксаны, Ариела поставила семье условие перед своим 13-летием, при этом ничего не объяснив. Мама пыталась узнать причину, но девочка отказалась что-либо говорить. Недавно в Сети школьницу затравили из-за начала музыкальной карьеры, и блогер считает, что это сильно сказалось на подростке.

«Я предполагаю, что дело в хейте. На самом деле, может, и нет. Но она не признается! По крайне мере, на данном этапе. Сейчас она сказала, что я не хочу нигде сниматься, не хочу, чтобы ты меня снимала, я не буду никуда ходить. То есть она просто хочет полностью исчезнуть из социальной жизни», - цитирует слова Самойловой «Блокнот».

Сколько продлится запрет, Оксана не знает. Но пока дочь не разрешит вновь ее снимать, блогер будет соблюдать ее личные границы.

Ранее Оксана Самойлова высказалась о конфликтах на шоу «Выжить в Дубае».