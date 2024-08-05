Хочет показать, что счастлива: уехавшая из России Вера Брежнева замечена в Париже

Певица Вера Брежнева, уехавшая из России, была замечена в Париже. Экс-солистка группы «ВИА Гра» отправилась во Францию, чтобы посетить Олимпийские игры. Артистка поделилась кадрами из поездки в личном блоге.

После отъезда из России Вера Брежнева часто путешествует. Так, в мае исполнительница хита «Любовь спасет мир» отдыхала в Италии на вилле у озера Гарда, затем улетала в США на выпускной дочери, а теперь певицу заметили в Париже. Знаменитость публикует снимки со стадиона на Олимпиаде в соцсети.

Многие посчитали, что артистка решила улететь в «город любви» в том числе и для того, чтобы устроить свою личную жизнь после развода с продюсером Константином Меладзе в 2023 году. Недавно Вера Брежнева поделилась в личном блоге серией фото в роскошном черном платье с глубоким декольте и разрезом до бедра. Певица также сделала вечерний макияж, а ее волосы были уложены в мягкие волны. Пользователи Сети отметили, что знаменитость заметно похорошела после расставания с экс-супругом.

Несмотря на то, что Вера Брежнева демонстрирует, что уже давно отпустила прошлое и наслаждается жизнью, она все же не смогла сдержать эмоции, когда заговорила о разводе в недавнем интервью.

«Развод — сложно. Вот я сейчас говорю, у меня слезы… Да, от семьи может быть поддержка, но все равно с этим нужно справиться внутри самостоятельно. Было состояние, когда я понимала, у меня нет сил ни на что, и сейчас могу только грустить…» — признавалась певица.

Напомним, роман Веры Брежневой и Константина Меладзе начался, когда артистка была в составе группы «ВИА Гра». В 2015 году певица и продюсер поженились, однако в 2023 году артистка объявила о разрыве с мужем. Причина расставания супругов не разглашалась. По словам знаменитости, они разошлись на дружеской ноте, с «благодарностью» и «уважением».

Ранее сообщалось о том, что покинувшая Россию Вера Брежнева нашла новый способ заработка.