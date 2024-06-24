«Хочет на российский рынок зайти»: Светлана Лобода сняла клип в цветах флага РФ

Уехавшая из России певица Светлана Лобода всеми силами пытается вернуть былую популярность и любовь русскоязычной публики. Она опубликовала в своем блоге отрывок из нового клипа, снятый в цветах российского флага.

На кадрах исполнительница хита «К черту любовь» в бледно розовом, практически белом платье сидит в кресле глубокого синего оттенка. При этом на правой руке Лободы красуется гипс красного цвета. Она дополнила образ распущенными волосами и ярко-красной помадой.

Пока точно неизвестно, на каком языке будет новая песня Светланы, однако внимательные поклонники предположили, что на русском.

«Кто-то хочет опять на российский рынок зайти», - с иронией отметили подписчики в комментариях к видео.

Напомним, в 2022 году Светлана Лобода переехала в Латвию вместе с матерью и дочками Евой и Тильдой. Артистка также заверила, что не будет больше записывать песни на русском языке и лишилась большей части поклонников и заработка. На Украине артистку также не приняли.

Ранее Светлана Лобода вышла на связь с подписчиками из больницы после операции. Певица сломала руку во время съемок нового клипа, из-за чего ей пришлось перенести хирургическое вмешательство.