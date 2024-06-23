«Гипс на левой руке, а на концерте на правой»: перенесшую операцию Светлану Лободу заподозрили в обмане
© Starface.ru
Светлана Лобода вышла на связь с подписчиками из больницы после операции. Певица сломала руку во время съемок нового клипа, из-за чего ей пришлось перенести хирургическое вмешательство.
Артистка опубликовала в микроблоге свежую фотографию. Лобода лежала на кровати, одной рукой печатая что-то на ноутбуке.
«Операция на руке», – прокомментировала исполнительница хита «Мира мало».
Теперь Светлане Лободе нужно будет еще какое-то время ходить с гипсом. Из-за серьезной травмы звезде даже пришлось мыть голову в салоне красоты.
«Первое салонное мытье за два года. Сама из-за руки не смогла», – сетует Лобода.
После публикации новых фотографий некоторые поклонники заметили, что гипс у Светланы раньше был на другой руке.
«Гипс на левой руке, а на концерте на правой. Как понять?», «Она переставляет гипс, чтобы не натирал одну руку», – обсуждают пользователи Сети.
Напомним, в 2022 году певица переехала в Латвию вместе с возлюбленным, матерью и дочками Евой и Тильдой.
Ранее мы писали, что Альбина Джанабаева трогательно обратилась к Валерию Меладзе в его день рождения.