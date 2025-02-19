«Хочет быть похожей на маму»: Волочкова раскрыла новые детали подготовки к свадьбе дочки

Анастасия Волочкова заявила, что сразу благословила дочь на брак с избранником. Балерина раскрыла детали подготовки к торжеству в беседе с mk.ru.

В 2025 году стало известно, что Ариадна Волочкова выходит замуж. Звездная мама занялась подготовкой к свадьбе, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Как выяснилось, торжество рассчитано на 30 человек и пройдет в стиле Гэтсби — это было пожелание невесты. По словам Анастасии, она одобряет выбор дочки — у них во многом сходятся вкусы. Балерина убеждена, что Ариадна хочет быть похожей на мать.

«Вообще это здорово, что Ариадне во многом нравится то, что нравится мне, и она хочет быть похожей на маму. У нее это было еще с раннего детства, она пыталась меня копировать и делать так, как у мамы», — высказалась знаменитость.

Как выяснилось, Волочкова одобрила возлюбленного дочки еще на первой встрече. Она сразу поняла, что у Никиты серьезные намерения, как и у наследницы. При этом Анастасии неважно, чем он занимается, и не спешит знакомиться с его родителями.

«В первый раз Ариадна познакомила меня со своим женихом Никитой в католическом храме, куда мы все пришли. И я их там же благословила сразу, потому что поняла, что это человек, которого она полюбила. А это самое главное в жизни», — резюмировала Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна не позовет на свадьбу отца. Подробности читайте в этой новости.