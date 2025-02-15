Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь Ариадна не позовет на свадьбу отца. Об этом сообщает Woman.ru.

В этом году состоится свадьба дочери Анастасии Волочковой Ариадны с ее новым возлюбленным. Балерина дала добро на брак и уже собирается закатить роскошную свадьбу стоимостью минимум 10 миллионов рублей.

Впрочем Волочкова резко против того, чтобы на мероприятии присутствовал ее бывший муж и отец Ариадны Игорь Вдовин.

«Нет, она не будет звать папу! Я являюсь мамой Ариадны, я ей делаю подарок. Мой бывший муж объелся груш! Свадьбу он не организует. Они устроят свою свадьбу, для проформы. Ариадна говорит, что будет что-то в своем семейном кругу. Чисто для галочки, отметиться» — рассказала она.

При этом балерина поблагодарила дочь за желание вновь подружить их со Вдовиным. Однако, по словам Волочковой, они с бывшим мужем не общаются уже более пяти лет.

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