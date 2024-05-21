Алена Водонаева выставила на продажу салон красоты в Москве за 2,5 млн рублей

Блогер Алена Водонаева сообщила о продаже бизнеса в Хамовниках. Речь идет о салоне красоты.

Водонаева мечтает купить салон в собственность и не арендовать помещение. Стоимость продаваемого салона – 2,5 млн рублей.

В описании говорится, что бизнес действует более 3 лет и прибыльный. Клиентская база салона красоты составляет 8 776 человек. Ежемесячная аренда помещения - 255 тыс. рублей, еще 6-7 тыс. стоят коммунальный услуги. При продаже Водонаева оставит всю мебель и материалы, кроме личных картин и вывески.

Она рассказала в соцсетях, что есть желающие купить салон, но блогеру важно отдать его «в хорошие руки». Водонаева призналась, что ее ждет «новая история».

Ранее блогер заявила о переживаниях за балерину Анастасию Волочкову. Она говорила, что за знаменитость «болит душа», но «каждый человек должен подниматься сам», считает Водонаева.