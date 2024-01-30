«Хочешь провести вечер со мной?»: Брежнева вышла на связь после обвинений в эскорте

Певица Вера Брежнева рассказала об условиях проведения вечера с ней. Пользователи посчитали, что таким образом артистка решила посмеяться над блогером Викторией Боней, обвинившей ее в предоставлении экспорт-услуг.

Недавно телеведущая сделала шокирующее заявление. Она сообщила, что экс-солистка группы «ВИА Гра» продавала ночь с собой за 100 тысяч долларов. Этим с ней поделился близкий друг, который хотел в 2011 году встретиться с артисткой. После этого Брежнева сделала новую публикацию в Сети, подписав ее следующим образом: «Хочешь провести вечер со мной? Условия в следующем сторис».

Как выяснилось, так Вера решила подогреть интерес к своему туру. Она предложила поклонникам выбрать дату, место концерта, а затем купить билет – именно это условия для встречи с ней. А вот комментировать как-либо откровения Бони она не спешит. Брежнева лишь отреагировала смеющимися смайликами на вопрос, правда ли это или нет.

Ранее Виктория Боня ответила, зачем обвинила Веру Брежневу в эскорте. По ее мнению, певица создала для себя невинный образ, поэтому никто и подумать не мог, что она может заниматься подобным.