«Хочешь много – много получишь»: 15-летней Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы

Певица и популярная блогерша Милана Стар получила на 15-летие квартиру в центре Москвы. Мама сделала наследнице подарок, который вызвал у именинницы бурю эмоций. Кадры с празднования дня рождения были опубликованы в соцсетях.

17 февраля одной из самых популярных юных блогерш исполнилось 15 лет. Утро Миланы началось с фотосессии, а потом она поехала на свою вечеринку. Мама в самый разгар праздника сделала дочери щедрый подарок. Она протянула ей золотые ключи.

«Подвели итоги. Квартира в центре Москвы. Милусик, продолжай мечтать глобально. Хочешь много — много получишь!» — написала женщина в соцсетях.

На видео именинница радовалась и признавалась, что давно хотела иметь квартиру в столице. Она загадывала это желание, но не ожидала, что оно так быстро исполнится.

Поклонники порадовались за певицу и отметили, что у нее очень заботливая мама. Напомним, что отцом девочки является актер Виталий Гогунский. Звезды «Универа» не было видно на дне рождения наследницы, между бывшими супругами часто случались скандалы, и было громкое расставание.

Милана Стар начала петь в четыре года. Она принимала участие в разных шоу, в том числе с папой.

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