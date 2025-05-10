«Хочешь другую жену»: Альбина Джанабаева поставила Валерия Меладзе в неловкое положение

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева разыграла своего знаменитого мужа, певца Валерия Меладзе. Артистка вручила исполнителю хита «Иностранец» открытку с изображенной на ней свиньей и провокационным вопросом.

В личном блоге она поделилась коротким видеороликом, в котором запечатлела реакцию Валерия. Когда певец открыл открытку, увидел надпись: «Улыбнись! Если хочешь другую жену».

Меладзе едва не рассмеялся и не смог сдержать улыбку, однако уже через секунду взял себя в руки и театрально нахмурил брови. Таким образом, он дал понять, что разводиться с женой не собирается.

Альбина Джанабаева после переезда семейства в Испанию все чаще снимает юмористические видеоролики с участием Меладзе, которые размещает в своем блоге. Артистка редко выступает и пытается привлечь к себе внимание с помощью знаменитого мужа.

Ранее Альбина показала очередное видео с Меладзе, но некоторые пользователи не оценили юмор и раскритиковали артистку. На кадрах она танцевала с колокольчиками вокруг мужа под песню Софии Ротару. «Концертов нет, а надо что-то делать. Надрыв прям 50-летний», - отметили комментаторы.