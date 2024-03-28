Алена Хмельницкая показала кольцо на безымянном пальце после расставания с бизнесменом. Об этом сообщает StarHit.

В Москве состоялась премьера фильма Тины Баркалая «Сказки Гофмана». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса. Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Татьяна Лютаева. Не стала исключением и Хмельницкая. Для выхода в свет актриса выбрала образ в стиле total black. Она надела черный брючный костюм и лодочки. Алена дополнила наряд сумкой. Также актриса сделала красный маникюр и легкую укладку.

Внимание журналистов привлекло кольцо Алены на безымянном пальце. Этот факт показался им удивительным. Дело в том, что в марте 2024 года Хмельницкая объявила о расставании с молодым бизнесменом. Однако актриса уточнила, что кольцо не является обручальным.

Ранее Алена Хмельницкая рассказала о хорошем настроении после расставания с бойфрендом. Напомним, что Алена начала встречаться с Александром Синюшиным в 2016 году. Подробности смотрите в этой новости.

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