Психолог Сергей Костеренко заявил, что хиты Надежды Кадышевой могут спровоцировать молодежь на разводы. Об этом сообщает «Абзац».

Надежда Кадышева стала популярна среди молодежи после того, как ее песни попали в тренды в Сети. Оказалось, что композиции Надежды об измене и несчастной любви могут быть опасными для подрастающего поколения. По словам психолога, поклонники способны проецировать текст песен на свою судьбу и запрограммировать себя на одиночество.

«Молодежь обычно слушает не текст, а выхватывает из него ключевые фразы, которые в дальнейшем оседают в подсознании. Эти фразы могут начать восприниматься как норма. Слушатели будут проецировать любимые хиты на свою жизнь. Есть понятие самосбывающегося пророчества, когда человек через искусство программирует себя на определенную судьбу», — высказался психолог.

Эксперт считает, что из-за композиций про расставания в стране участились разводы.

Напомним, за последние месяцы гонорар Надежды увеличился почти в 5 раз и составляет 20 млн.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что на концерты Надежды Кадышевой ходят только ради шоу. Подробности читайте в этой новости.