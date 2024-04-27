«Хиты, которые поет весь зал»: Григорий Лепс раскрыл секрет популярности Стаса Михайлова

27 апреля певец Стас Михайлов отмечает день рождения — исполнителю хита «Все для тебя» исполняется 55 лет. Коллега артиста Григорий Лепс в беседе с aif.ru порассуждал о таланте и популярности именинника.

Григорий Лепс рассказал, что они со Стасом Михайловым оба родом из Сочи, там они выросли и работали, а затем отправились в Москву. По мнению певца, секрет популярности его коллеги заключается в запоминающихся текстах его песен.

«Для меня 10—11 его произведений в концерте — это просто 10 баллов! Хиты, которые поет весь зал, под которые танцует весь зал. Это песни для простых людей. Они понятны, легко запоминаются и легко поются. Именно поэтому у него такая популярность», — заявил Григорий Лепс.

Исполнитель хита «Самый лучший день» считает, что артисты, критикующие творчество Стаса Михайлова, утверждая, что это «слишком просто, слабо», завидуют ему. Григорий Лепс отметил, что есть и сложная, понятная только узкому кругу слушателей музыка, и она тоже нужна. Артисты работают в первую очередь для зрителей и в своем творчестве ориентируются на них.

«Мне кажется, их просто душит жаба, зависть. Потому что они так не могут. <…> Песни Стаса просто нравятся людям. Под них они просто отдыхают сердцем и душой, веселятся», — подчеркнул певец.

Также Григорий Лепс высказался о критике манеры исполнения Стаса Михайлова и его зрителей.

«Да, у Стаса Михайлова одинаковая манера исполнения. Так она и у меня одна и та же. Кому-то нравится, кому-то нет. Дело вкуса. Какие-то „умники“ утверждают, что на Михайлова ходят в основном разведенные женщины. И это говорят из зависти», — отметил артист.

В заключение Григорий Лепс поздравил Стаса Михайлова с днем рождения и рассказал, что примет участие в его юбилейном шоу, где споет с ним дуэтом новую песню.

Ранее мы писали о том, что Стас Михайлов отказался гастролировать за границей.