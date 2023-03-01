«Хитрый приспособленец»: бывший худрук МХАТ публично раскритиковал Сергея Шнурова

Эдуард Бояков, театральный режиссёр и продюсер, бывший художественный руководитель МХАТ имени Горького, поделился своими впечатлениями о выходках и поведении некоторых российских звёзд.

Сильнее всего досталось экс-вокалисту группы «Ленинград» Сергею Шнурову.

Бояков раскритиковал способность исполнителя выходить на сцену в трусах, а после переоблачаться в дорогой смокинг.

Эдуард отозвался о скандальном исполнителе как о хитром приспособленце, способном в любой ситуации выйти сухим из воды.

«Шнур? Это театрально-шутовской феномен. Он умный, продуманный, продвинутый, конъюнктурный, и хитрый.

Когда нужно – он будет «косить» под интеллигента и рекламировать корпорации, когда нужно - «косить» будет под солиста металлической группы.

Подробное интервью с бывшим худруком МХАТ недавно появилась в патриотическом блоге «Эмпатия Манучи».

Ранее мы писали о том, что некий скандалист, входящий в активисты православного движения «Мирный воин» пообещал засудить Сергея Шнурова за недостойное поведение.