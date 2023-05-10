Извращенец: что на самом деле стоит за скандальным разводом Полины Гагариной

Полину Гагарину и Дмитрия Исхакова считали образцовой парой.

Талантливые и красивые, они были украшением любой светской тусовки. Тем большей неожиданностью и в прямом смысле слова шоком оказался для поклонников скандальный развод певицы и фотографа, который состоялся в феврале 2021 года.

Известная психолог Вероника Степанова, составляя видео-обзор новостей в своем блоге, обратила внимание на одну деталь, которая была замечена после развода звездных супругов. Полина не отпускает шестилетнюю дочь Мию к папе с ночевкой.

По мнению психолога, певица ввела это ограничение не из-за личной обиды или желания досадить бывшему, а потому что сомневается, не причинит ли отец вреда девочке.

«Кто-то говорит, что она ревновала к дочери, но я чувствую, что не в этом собака зарыта…, — цитирует Степанову Экспресс газета. — Он похож на перверта (извращенная форма жизни определенного человека и семьи в целом, которая включает в себя массу самых разнообразных проявлений). Я сейчас не буду сочинять, клеветать, но это мои фантазии».

Сама Полина Гагарина ничего подобного публично не заявляла.