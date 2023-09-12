Хитов нет, а приглашать ее боятся: раскрыто бедственное положение Кристины Орбакайте
Кравец заявила, что Орбакайте может оказаться на паперти у католического костела.
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Певица Алена Кравец рассказала, что артистка Кристина Орбакайте, которая давно живет в США, однажды может оказаться на паперти. Так произойдет, если и дальше у исполнительницы не будет хитов и концертов в России.
Комментарий Кравец приводит сайт «Дни.ру».
Она развеяла мнение, что Орбакайте купается в роскоши.
«Если же все так пойдет и дальше, Кристине впору будет стоять на паперти у католического костела», - говорит ее коллега.
Она рассказала, что прежде Орбакайте выступала за 2,5 млн рублей – частное мероприятие стоило дороже. Но концертов в России сейчас нет, на закрытые выступления артистку не приглашают.
«Во-первых, у нее давно нет новых хитов. Во-вторых, ее просто боятся приглашать из-за антироссийской позиции ее матери и отчима…», - добавила Кравец.
Ранее астролог Тамара Глоба рассказала, вернется ли мать Орбакайте Алла Пугачева в Россию. Согласно расчетам специалиста, Примадонна сделает это в ближайшее время.