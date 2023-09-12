Хитов нет, а приглашать ее боятся: раскрыто бедственное положение Кристины Орбакайте

Певица Алена Кравец рассказала, что артистка Кристина Орбакайте, которая давно живет в США, однажды может оказаться на паперти. Так произойдет, если и дальше у исполнительницы не будет хитов и концертов в России.

Комментарий Кравец приводит сайт «Дни.ру».

Она развеяла мнение, что Орбакайте купается в роскоши.

«Если же все так пойдет и дальше, Кристине впору будет стоять на паперти у католического костела», - говорит ее коллега.

Она рассказала, что прежде Орбакайте выступала за 2,5 млн рублей – частное мероприятие стоило дороже. Но концертов в России сейчас нет, на закрытые выступления артистку не приглашают.

«Во-первых, у нее давно нет новых хитов. Во-вторых, ее просто боятся приглашать из-за антироссийской позиции ее матери и отчима…», - добавила Кравец.

Ранее астролог Тамара Глоба рассказала, вернется ли мать Орбакайте Алла Пугачева в Россию. Согласно расчетам специалиста, Примадонна сделает это в ближайшее время.