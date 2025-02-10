«Хищница и паразитка»: Екатерина Гордон «прошлась» по Анне Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Звездный юрист Екатерина Гордон назвала Анну Седокову хищницей, разрушившей жизнь бывшего мужа Яниса Тиммы. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ адвокат публично обвинила певицу в «хабальстве».

По мнению юриста, Анна Седокова — из тех женщин, которые используют своих мужчин. Екатерина Гордон назвала артистку «хищницей и паразиткой», которая разрушает чужие жизни. Адвокат напомнила, что от экс-солистки группы «ВИА Гра» буквально «сбежали» мужья.

«Есть просто женщины хищницы и паразитки, они паразитируют на чужом успехе, высасывают его и разрушают дотла. Не бывает же так, что все время мужик плохой: один бежал и дочку с собой определил, другой тоже перекрестился и в ужасе думает, когда она его упоминает, а третий — умер», — заявила Екатерина Гордон.

Представляющая семью Яниса Тиммы юрист обратила внимание на наигранные эмоции певицы, пытающейся выставить себя жертвой, при этом «делая жуткие вещи». Екатерина Гордон обвинила Анну Седокову в «хабальстве» и стремлении завладеть недвижимостью супруга.

«Вот все эти невинные штуки, но при этом квартирку быстренько запишем. Хабальство! Опасный персонаж, агрессивно устроенный, клеящий на тело, рыдающий параллельно. Человек делает жуткие вещи, но при этом все время жалуется», — высказалась адвокат.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. Тело баскетболиста нашли в одном из отелей в центре Москвы. Родные и друзья спортсмена не верят в то, что он мог наложить на себя руки. Следственная проверка в России установила, что он покончил с собой, однако в Латвии допускают криминальный след в этой истории.

После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же артистка после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких спортсмена.

Ранее сообщалось о том, что Екатерина Гордон раскрыла новую версию гибели Яниса Тиммы.