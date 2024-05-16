Хирурга клиники IQ Plastique Тимура Хайдарова отправили под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В суде рассматривался вопрос о мере пресечения пластическому хирургу Илье Елагину, который работает в клинике IQ Plastique Тимура Хайдарова. Врача обвиняют в халатных действиях, повлекших смерть продюсера Петра Гаврилова.

На заседании появилась беременная жена Тимура Хайдарова, которая пришла поддержать врача.

В итоге суд избрал Елагину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца. В скором времени суд также рассмотрит дело коллеги хирурга — Тамерлана Кадзаева. Он тоже принимал участие в пластической операции Петра Гаврилова.

Напомним, продюсер Петр Гаврилов скончался в феврале 2024 года после операции по уменьшению желудка. Вскоре мужчине стало плохо, его госпитализировали в больницу, где он умер.

Ранее мы писали о том, что клинику звездного хирурга Хайдарова в Москве опечатали.