Хирург Володченков считает, что Нагиеву выравнивают недочеты на лице ботоксом

Хирург Иван Володченков считает, что Дмитрию Нагиеву выравнивают ботоксом недочеты на лице. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В 2023 году Дмитрий отметил 56-летие, однако артист не выглядит на свой возраст. Пластический хирург считает, что Нагиев не делал операций для омоложения лица. Несмотря на это, Иван убежден, что Дмитрий не обходится без уколов, продляющих молодость и красоту.

«Ботоксом ему выравнивают недочеты на лице. Часто актер носит очки и любит за них прятаться, скрывая асимметрию глаз после частичного паралича лица в молодости. Когда Дмитрий очень редко снимает очки, заметно, что ботулинотерапия сравняла все это», — высказался эксперт.

Также хирург убежден, что Нагиев делал плазмолифтинг и мезотерапию. Кроме того, Иван считает, что актер находится в прекрасной форме благодаря физической активности. Дмитрий правильно питается, занимается спортом. Все это влияет на минимальное проявление возрастных изменений.

«Не все молодые так спортивно выглядят. Правильные занятия спортом стабилизируют вес, и масса тела «не играет» в плюс или минус», — резюмировал хирург.

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