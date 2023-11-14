Хирург Тимур Хайдаров заявил, что его клиентом стала крупная заграничная звезда

Пластический хирург Тимур Хайдаров после скандала с недовольными пациентами заявил, что его новым клиентом стала «крупная заграничная звезда». При этом доктор отказался назвать имя известного за рубежом человека, прибегнувшего к его услугам.

«У них там такие правила о неразглашении. И опять же, наверное, в напряженной ситуации в мире он как бы не захотел этого разглашать. Конечно, было бы круто рассказать», — признался хирург в беседе с Пятым каналом.

Как уточнил Хайдаров, он уже прооперировал звездного пациента и тот остался очень доволен результатами. При этом хирург подчеркнул, что рассказал об этом не ради самопиара, а показать, что в России есть такой уровень хирургии пластической, что зарубежные звезды летят и делают операции.

«Вот больше с точки зрения, наверно, какого-то патриотизма хотелось показать. Это в любом случае вышло бы и на мировые СМИ, там уровень такой звезды был», — заверил Хайдаров.

Несколько месяцев назад врача обвинили в халатном отношении к пациенткам — неудовлетворительным результатом после пластических операций поделились певицы Любовь Успенская и Слава. После этого к ним присоединились обычные женщины, которые тоже остались недовольны результатами хирургического вмешательства.