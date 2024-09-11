Хирург Тимур Хайдаров взыскал через суд 5 млн рублей у Александры Рашель. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Звездный хирург Тимур Хайдаров отсудил 5 млн рублей после высказываний президента «Ассоциации жертв пластической хирургии» Александры Рашель. Всего у Хайдарова были претензии к пяти фразам женщины. Вот некоторые из них: «Он открыл эту клинику и позвал всех узбеков-родственников, которые не имеют медицинского образования», «Я знаю, кто его крышует, обнаглевший, маленький, кривожопенький, нагленький».

Суд встал на сторону Хайдарова и постановил взыскать с Рашель 5 миллионов рублей. Сама Рашель является владелицей одноименной пластической клиники. Однако, как заявляет Хайдаров, женщина не имеет медицинского образования, а ассоциация, которую она возглавляет, официально не зарегистрирована.

Ранее мы писали о том, что жена Тимура Хайдарова решилась на новые пластические операции.